Согласно требованиям межправительственного соглашения о механизмах двустороннего сотрудничества по реализации проектов технико-экономической помощи от 20 января 2014 г. между правительством Беларуси и правительством КНР в форме обмена письмами 11 ноября 2022 г. заключено соглашение о подготовке технико-экономического обоснования.

С белорусской стороны соглашение подписал министр экономики Александр Червяков, с китайской стороны – Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, соглашением предусмотрено выделение технико-экономической помощи правительства Китайской Народной Республики на проведение исследований по проекту "Строительство второй подстанции для электроснабжения Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".

Данная работа проводится в соответствии с положениями меморандума между Министерством экономики Беларуси и Государственным агентством международного развития и сотрудничества КНР в целях развития Китайско-Белорусского индустриального парка в рамках технико-экономической помощи от 12 сентября 2019 г.