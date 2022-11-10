Взаимодействие Беларуси и Якутии продолжает укрепляться, но есть значительные резервы для дальнейшего наращивания взаимной торговли. Об этом заявил 11 ноября 2022 г. заместитель министра экономики Сергей Митянский в ходе заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

«Уход с российского рынка компаний недружественных стран – это новые возможности и перспективы для наших предприятий. Также не полностью раскрыт и потенциал в туристической сфере. Наша общая задача – по максимуму использовать их для углубления взаимовыгодного сотрудничества предприятий и налаживания новых контактов. Надеемся, что сегодняшнее заседание поможет найти «развязки» всех сопутствующих вопросов и послужит отправной точкой для нашего бизнеса к росту деловой активности», – подчеркнул заместитель министра экономики.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, участники обсудили выполнение плана мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве на 2021-2024 годы и других договоренностей.