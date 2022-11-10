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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И ТПП ШАРДЖА ОАЭ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14:54 11.11.2022
В ходе визита руководства администрации СЭЗ «Гродноинвест» в ОАЭ в партнерстве с Минским отделением торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов 8 ноября 2022 г. организован бизнес-форум Беларусь-Шарджа.
На форуме глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков представил бизнесменам ОАЭ информацию о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале СЭЗ.
Как сообщает сайт СЭЗ, состоялось обсуждение перспектив активизации взаимодействия в области торговли и инвестиций, организации взаимопоставок продукции и совместной работы на рынках Ближнего Востока и Северной Африки.
СЭЗ «Гродноинвест» и ТПП Шарджа договорились о тесном сотрудничестве в развитии бизнес-контактов для проработки двусторонних проектов. Особый интерес у бизнеса ОАЭ вызвала презентация нового проекта по созданию индустриального парка на площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Гродно.
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