В ходе визита руководства администрации СЭЗ «Гродноинвест» в ОАЭ в партнерстве с Минским отделением торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов 8 ноября 2022 г. организован бизнес-форум Беларусь-Шарджа.

На форуме глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Дмитрий Рожков представил бизнесменам ОАЭ информацию о торгово-экономическом и инвестиционном потенциале СЭЗ.

Как сообщает сайт СЭЗ, состоялось обсуждение перспектив активизации взаимодействия в области торговли и инвестиций, организации взаимопоставок продукции и совместной работы на рынках Ближнего Востока и Северной Африки.

СЭЗ «Гродноинвест» и ТПП Шарджа договорились о тесном сотрудничестве в развитии бизнес-контактов для проработки двусторонних проектов. Особый интерес у бизнеса ОАЭ вызвала презентация нового проекта по созданию индустриального парка на площадке СЭЗ «Гродноинвест» в Гродно.