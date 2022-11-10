Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил на белорусско-индийском бизнес-форуме, организованном под эгидой Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси и Конфедерацией индийской промышленности (CII), в котором приняло участие более 60 индийских компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, Владимир Макей призвал представителей индийского бизнеса к более активной работе в Беларуси и подтвердил готовность белорусских предприятий к расширению присутствия в Индии.

В рамках форума достигнуты договоренности о сотрудничестве между белорусскими и индийскими компаниями, подписаны соответствующие взаимовыгодные документы.

В ходе визита в Нью-Дели Владимир Макей также провел двусторонние встречи с представителями крупного индийского бизнеса, в рамках которых обсуждены перспективы реализации ряда проектов, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, в рамках визита министра иностранных дел Беларуси в Индию 9-10 ноября 2022 года, состоялся ряд встреч и переговоров. Так, во время встречи с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром намечены конкретные шаги по расширению двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

Вопросы обеспечения международной продовольственной безопасности, в том числе с учетом роли Беларуси как одного из ведущих производителей калийных удобрений, обсуждены на встрече с министром химической промышленности и минеральных удобрений Индии Мансухом Мандавия. Рассмотрены также предметные подходы к сотрудничеству в сфере нефтехимии.

Под сопредседательством министра иностранных дел Беларуси и государственного министра по торговле и промышленности Индии состоялось одиннадцатое заседание белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, промышленности, науки, технологий и культуры. Комиссия комплексно рассмотрела весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в первую очередь, по развитию взаимодействия в области логистики, промышленной кооперации, сельского хозяйства, финансов, здравоохранения и фармацевтики, в научной, образовательной, туристической и других сферах. По итогам заседания подписан документ, в котором определены дальнейшие шаги по достижению стратегических отношений между двумя странами.

В. Макей также встретился с министром торговли и промышленности Индии Пиюшем Гоялом. Во время переговоров сторонами подтверждена твердая нацеленность на создание благоприятных условий для наращивания взаимной торговли и реализации совместных проектов в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика, развитие инфраструктуры. Была отмечена необходимость устранения торговых барьеров и ограничений между двумя странами.