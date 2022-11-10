Опыт использования механизма биржевых торгов в Беларуси для нивелирования негативных процессов в экономике и обеспечения ее устойчивого развития представлен на VII Международной научно-практической конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование», которая проходила 9-10 ноября 2022 г. на базе Инновационного центра «Сколково» в Москве.

Выступая в рамках сессии «Развитие биржевой торговли в странах БРИКС», председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Осмоловский рассказал участникам конференции, как биржевые инструменты помогают оперативно решать важные для государства задачи, такие как сдерживание инфляции, сглаживание ценовых колебаний на внутреннем рынке и создание благоприятных условий для роста экспортных показателей.

«Использование ценовых коридоров с фиксированной верхней или нижней границами позволяет эффективно устранять избыточную волатильность практически в любом сегменте товарного рынка. Например, в прошлом году в период ажиотажного спроса на пиломатериалы нам удалось оперативно стабилизировать цены для отечественных потребителей, установив верхний порог стоимости для продавцов. В результате все заявки на продажу с искусственно завышенными ценами автоматически отсеивались. Аналогичным образом биржа препятствует реализации белорусских товаров за рубеж по заниженной цене. Так, при экспорте молочной продукции у нас действует ценовой коридор с нижней границей, поэтому участники торгов не могут продавать сухое молоко или сливочное масло по цене „ниже рынка“. Такие заявки на продажу торговая система попросту не пропустит», - пояснил Александр Осмоловский.

Руководитель БУТБ также отметил, что, помимо ценовых коридоров, эффективно регулировать цены помогает сам механизм биржевых торгов, в основе которого лежит закон спроса и предложения.

«Суть биржи в конкуренции. Применяя этот инструмент, мы можем способствовать снижению или повышению уровня цен. Скажем, на торгах черными металлами мы стараемся обеспечить максимальную концентрацию предложения, тем самым давая возможность белорусским промышленным предприятиям экономить на закупках сырья. С другой стороны, в случае экспортных поставок, мы привлекаем на торги как можно больше иностранных покупателей. В результате стоимость товара растет, а наши производители получают дополнительную прибыль. Хороший пример — белорусские сахарные заводы, которые благодаря бирже смогли продавать свекловичный жом и мелассу почти в 1,5 раза дороже, чем по прямым контрактам», — сообщил Александр Осмоловский.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, мероприятие было организовано Центром конкурентного права и политики БРИКС, Федеральной антимонопольной службой России и Фондом «Сколково».