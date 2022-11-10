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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ИРАН ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАСШИРЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ
09:18 11.11.2022
Беларусь и Иран заинтересованы в расширении сотрудничества в транспортной сфере. Это было отмечено на встрече министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко с послом Исламской Республики Иран в Беларуси Саидом Яри.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на встрече обсуждались вопросы отмены разрешительной системы на осуществление международных автомобильных перевозок, открытие авиасообщения между странами, а также развитие перевозок с использованием инфраструктуры международного транспортного коридора «Север-Юг».
«Транспорт и логистика являются важнейшими приоритетами в совместной работе двух стран. Мы имеем достаточно перспектив и возможностей для реализации намеченных шагов по расширению сотрудничества», – сказал Алексей Авраменко.
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