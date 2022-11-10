ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» подписало два крупных контракта с российскими в рамках проходящей в Москве выставки «Металл-Экспо’2022».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, достигнута договоренность между ОАО «БМЗ-Управляющая компания холдинга «БМК», ООО «Торговый дом БМЗ» и ПАО «КАМАЗ» по расширению ассортимента и увеличению объемов поставляемой продукции, имеющей широкую область применения в кузнечном производстве российского партнера, и подписано соглашение на поставку продукции БМЗ в 2023 году.

ООО «Торговый дом БМЗ» подписал дистрибьюторский договор на поставку продукции БМЗ в Калининград и Калининградскую область. Речь о поставках в 2023 году объема металлопродукции на общую сумму более 2 млрд российских рублей.

Напомним, 28-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо’2022» проходит в Москве по 11 ноября.