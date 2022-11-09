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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ TRAVEL HUB «СОДРУЖЕСТВО»
12:18 10.11.2022
Беларусь представлена на Международном форуме TRAVEL HUB «Содружество», который начал работу 9 ноября 2022 года в Таврическом дворце, штаб-квартире Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств.
Директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович на пленарном заседании «Медицинский туризм государств – участников СНГ в эпоху трансформации» презентовала медицинский туризм Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, на заседании обсудили аналитику медицинского туризма и экспорта медицинских услуг, совершенствование правового регулирования в сфере медицинского туризма.
Данное мероприятие стало ответом на растущий туристический спрос между странами Содружества и необходимостью в создании и укреплении деловых связей между всеми участниками туристического сектора СНГ.
В это турбулентное для туристической отрасли время в рамках форума проходят стратегические и практические сессии, деловые активности, которые помогут найти решения актуальных проблем и наметить новые точки роста.
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