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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ СЕМИНАР ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЙДЕТ В НТЦ ЯРБ


11:12 10.11.2022

10 ноября 2022 года на базе государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности» (НТЦ ЯРБ) состоится белорусско-российский семинар «Развитие инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности в стране, впервые реализующей ядерно-энергетическую программу. Устойчивое функционирование эксплуатирующей организации».

С белорусской стороны в мероприятии примут участие представители Госатомнадзора, НТЦ ЯРБ, Минэнерго, ГПО «Белэнерго», ГП «Белорусская АЭС», ГНУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси, НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ. С российской – представители Ростехнадзора, Федерального бюджетного учреждения «Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности» (ФБУ «НТЦ ЯРБ»), АО «Концерн Росэнергоатом», представительства АО «АСЭ» в Республике Беларусь.

Как сообщает Госатомнадзор, участники обсудят развитие инфраструктуры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, требования, предъявляемые к эксплуатирующей организации, регулирование аспектов формирования и поддержания культуры ядерной безопасности.

Кроме того, планируется рассмотреть обоснование безопасности осуществления деятельности в области использования атомной энергии, а также нормативные требования, организация и проведение эксплуатирующей организацией независимых оценок безопасности.

Помимо профессиональных дискуссий, 10 ноября 2022 года запланировано посещение представителями Российской Федерации Центра безопасности МЧС, 11 ноября 2022 года – встреча в Госатомнадзоре по обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества по линии белорусского и российского регулирующих органов в области ядерной и радиационной безопасности. Ряд участников семинара также приглашены на торжественное собрание к 15-летию Госатомнадзора, которое состоится 11 ноября 2022 года.
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