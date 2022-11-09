Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько принял груз гуманитарной помощи от правительства Китая в объеме 2 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции производства корпорации «Синофарм» (Vero Cell) и одноразовые шприцы в количестве 2 млн штук.

Как сообщает посольство Беларуси в КНР, договоренность о передаче белорусской стороне 2 млн доз вакцины была достигнута в ходе встречи Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина 15 сентября 2022 года в Самарканде в рамках мероприятий заседания Совета Глав государств ШОС.

Доставка груза планируется самолетом белорусской авиакомпании 10-11 ноября. Всего, с учетом данной партии, Китай передал Беларуси в качестве гуманитарной помощи около 5 млн доз вакцины, еще более 4,6 млн белорусская сторона закупила самостоятельно.