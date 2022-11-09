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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЛАВА КГК БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В XXIV КОНГРЕССЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШИХ ОРГАНОВ АУДИТА
09:14 10.11.2022
Председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов в онлайн-формате принимает участие в XXIV Конгрессе Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ), который проходит с 7 по 11 ноября в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, конгресс является высшим органом ИНТОСАИ и созывается один раз в три года для обсуждения наиболее актуальных вопросов, представляющих общий профессиональный интерес, а также принятия решений, связанных с деятельностью ИНТОСАИ.
В рамках конгресса 9 ноября состоялась официальная церемония открытия, а также прошла первая генеральная пленарная сессия, в ходе которой с докладами выступили генеральный секретарь ИНТОСАИ, руководители региональных организаций и аудиторы ИНТОСАИ.
В ближайшие дни в ходе пленарной сессии конгресса будут обсуждаться основные темы мероприятия: «Роль высших органов аудита и финансового контроля в чрезвычайных ситуациях» и «Глобальный голос, глобальный результат, далеко идущие последствия».
Также состоятся групповые дискуссии и будут заслушаны отчеты действующих в рамках ИНТОСАИ комитетов. По итогам конгресса будет утверждена итоговая декларация.
ИНТОСАИ является международной организацией, объединяющей высшие органы аудита 196 стран мира. Имеет особый статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. Организация основана в 1953 году с целью обеспечения взаимной поддержки высших органов аудита (ВОА) стран-участниц; содействия обмену знаниями и опытом; установления стандартов для проверки госсектора; поддержания развития потенциала ВОА, их сотрудничества и непрерывного усовершенствования эффективности.
С 2019 по 2022 годы председателем Управляющего совета ИНТОСАИ является Счетная палата Российской Федерации.
Комитет государственного контроля является членом ИНТОСАИ с 2001 года. В рамках ИНТОСАИ высший орган аудита Беларуси участвует в деятельности рабочей группы по целям устойчивого развития и ключевым показателям устойчивого развития и рабочей группы по аудиту государственных закупок.
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