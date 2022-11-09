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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК РОССИИ


17:45 09.11.2022

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и одна из крупнейших федеральных электронных торговых площадок России – АО «ТЭК-Торг» договорились о сотрудничестве в сфере государственных и коммерческих закупок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУБ, обсуждение перспективных направлений взаимодействия между сторонами состоялось в рамках визита делегации АО «ТЭК-Торг» в центральный офис БУТБ для изучения особенностей функционирования биржевой платформы импортозамещения.

С учетом специфики систем закупок, действующих в Республике Беларусь и Российской Федерации, основное внимание в ходе переговоров было уделено поиску точек соприкосновения между белорусской и российской площадками в части алгоритма проведения торгов, порядка допуска участников, возможных схем расчетов, обеспечения исполнения обязательств по сделкам. При этом главная цель объединения усилий БУТБ и АО «ТЭК-Торг» заключается в обеспечении максимально благоприятных условий для белорусских и российских компаний, осуществляющих закупки или реализующих продукцию на рынках обеих стран.

По мнению участников встречи, несмотря на тесное сотрудничество Беларуси и России в закупочной сфере и договоренность о взаимном признании электронных цифровых подписей, потенциал этого направления по ряду причин реализуется не полностью. В этой связи особенно перспективным видится взаимодействие в области коммерческих закупок и закупок в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, активизация которых будет способствовать росту белорусско-российского товарооборота, в том числе за счет продаж импортозамещающей продукции.

По данным АО «ТЭК-Торг», около 18% российского рынка закупок приходится на нефтепродукты и нефтехимию, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, измерительное и навигационное оборудование, компьютерную технику и периферийные устройства. Причем все эти товарные позиции в ассортименте представлены на площадке БУТБ и выступают предметами сделок, заключаемых белорусскими и российскими компаниями. В свете этого в целях дальнейшего развития взаимной торговли двух стран АО «ТЭК-Торг» выразило готовность через свое представительство в Республике Беларусь оказывать содействие белорусским производителям, желающим поставлять свою продукцию в Россию. Аналогичную помощь белорусским и российским участникам торгов на постоянной основе предоставляет и БУТБ.
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