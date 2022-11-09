СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» 9 ноября 2022 года приняло участие в бизнес-форуме «Беларусь в центре внимания» в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае.

Руководство индустриального парка представило преференциальные условия ведения бизнеса, ознакомило с готовой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой парка.

Как сообщает сайт парка, наибольший интерес аудитории вызвали готовые производственные объекты и помещения, что позволяет быстро реализовывать проекты, а также возможность приобретения земельных участков в частную собственность.