Возможности СЭЗ «Гродноинвест» в инвестиционной, торгово-экономической, туристической сферах представлены в рамках Международной выставки MUSIAD EXPO в Стамбуле.

Как сообщает сайт СЭЗ, в ходе визита делегации состоялись переговоры о реализации новых инвестиционных проектов на территории Гродненской области, включая создание индустриального парка «Гродно» при участии турецких компаний, расширении торгово-экономических связей и развития производственной кооперации в химической, деревообрабатывающей, машиностроительной и других сферах.

На площадке MUSIAD EXPO 5 октября состоялся турецко-белорусский инвестиционный форум, в котором приняло участие большое число компаний двух стран. На мероприятии обсуждены вопросы ведения бизнеса в Беларуси, представлены преимущества свободных экономических зон.

Заместитель главы администрации СЭЗ «Гродноинвест» Ольга Свентицкая рассказала об уникальных предложениях по инвестированию в Гродненской области. Одной из тем обсуждения стал новый амбициозный проект по строительству индустриального парка «Гродно» с готовой инфраструктурой и развитой логистикой. Также представлены преимущества специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», подробно рассказано о проектах в сфере мультимодальной логистики на участках СЭЗ, примыкающих к государственной границе Беларуси с Польшей.

Сегодня развитая инфраструктура Гродненской области, в первую очередь транспортная, способна обслуживать мультимодальные потоки в большом объеме. Для этого требуются современные логистические комплексы, где можно обрабатывать, переваливать, хранить грузы. Под эти задачи сформированы инвестиционные площадки с преференциями, размещены службы санитарного, таможенного и пограничного контроля, имеется опыт реализации схожих проектов с капиталом из ОАЭ и России.

По итогам переговоров подписан меморандум о сотрудничестве между администрацией СЭЗ «Гродноинвест» и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD. Документом предполагается расширение сотрудничества между белорусскими и турецкими компаниями в производственной, инвестиционной, финансовой, торгово-экономической сферах.

В СЭЗ «Гродноинвест» осуществляет деятельность резидент с турецким капиталом ООО «Европластекс Инвест», который реализует в индустриальном парке в Сморгони 2 проекта по организации производства хлопковой пряжи и производства стальных труб. Деловые отношения СЭЗ «Гродноинвест» с турецким бизнесом планомерно развиваются. Более подробно возможности двустороннего сотрудничества описаны в нашем международном обзоре.