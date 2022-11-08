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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ГЛОБАЛЬНОМ СОВЕЩАНИИ ПО КЛИМАТУ В ШАРМ-ЭЛЬ-ШЕЙХЕ


11:43 09.11.2022

Делегация Беларуси принимает участие в 27-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая проходит с 6 по 18 ноября 2022 г. в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, 7 ноября состоялось официальное открытие мероприятия и первый день сегмента высокого уровня (саммит глав государств и правительств). В ходе саммита выступили 47 глав государств и правительств с национальными заявлениями. От государств – участников СНГ выступили президенты Армении и Таджикистана, премьер-министр Казахстана.

В выступлениях звучали призывы сохранять темпы сокращения выбросов парниковых газов в соответствии с взятыми обязательствами, сохранять и увеличивать площади лесов, выполнить обещание о выделении 100 млрд. долларов США для фонда по адаптации для развивающихся стран. Государства – члены Европейского союза подтвердили свою приверженность снижению ископаемого топлива несмотря на существующий энергетический кризис.

Никто из выступавших не заявил о новых амбициозных обязательствах по увеличению определяемого на национальном уровне вклада в сокращение выбросов парниковых газов.

Сегмент высокого уровня продолжился 8 ноября, в ходе которого президенты и главы государств 53 Сторон представили национальные заявления и проинформировали международное сообщество о выполнении обязательств в области климата и новых инициативах на ближайшую перспективу.
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