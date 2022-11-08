СЭЗ «Минск» представила инвестиционный потенциал на турецко-белорусском инвестфоруме, который прошел 5 ноября в рамках международной многоотраслевой выставки MUSIAD EXPO в Стамбуле.

Как сообщает сайт СЭЗ, участники форума обсудили эффективные инструменты для решения бизнес-задач, новые ниши и отрасли для инвестирования, вопросы государственной поддержки, особые условия для инвесторов, а также развитие двустороннего экономического сотрудничества и перспективы для бизнеса.

Первый заместитель главы СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько презентовал возможности и особенности работы в свободной экономической зоне. Также СЭЗ «Минск» и Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD, включающая более 60 тысяч турецких предприятий, подписали меморандум о сотрудничестве.

«Мы видим интерес со стороны турецкого бизнеса, но здесь о нас все еще не так много знают, и наша основная задача сегодня - повысить информированность бизнеса о реальных деловых возможностях как Минского региона, так и Беларуси в целом, - отметил Сергей Бубенько. – Уверен, что этот форум послужит импульсом к генерации новых идей и реализации совместных проектов».

Турецко-белорусский инвестиционный форум проходит под эгидой правительства Беларуси в сотрудничестве с Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей MUSIAD.

MUSIAD Expo - крупнейшее многопрофильное мероприятие Турции, которое проводится MUSIAD при поддержке турецкого правительства раз в два года. В 2020 году в выставке приняли участие более 500 компаний и свыше 100 тысяч посетителей из 125 стран мира, проведено 8 тысяч B2B-встреч.