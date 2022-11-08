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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 316 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН СТРАН ЕВРОСОЮЗА ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
15:48 08.11.2022
Более 316 тысяч граждан стран Евросоюза посетили Беларусь без виз. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 316 744 иностранца: 205 196 граждан Литвы, 22 925 неграждан и 74 622 гражданина Латвии, а также 14 001 гражданин Польши», - говорится в сообщении.
За выходные в безвизовом порядке в нашу страну въехало 5 112 иностранцев: 869 граждан и 252 негражданина Латвии, 3 486 граждан Литвы и 505 граждан Польши.
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