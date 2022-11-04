Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы устойчивого природопользования: научно-методическое обеспечение и практическое решение» в очно-дистанционном формате пройдет 9-11 ноября в БГУ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, научный форум приурочен 60-летию научно-исследовательской лаборатории экологии ландшафтов факультета географии и геоинформатики.

Участниками станут около 50 ученых, преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов из Беларуси и России. Это представители БГУ, Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербургского государственного университета, Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, Российского университета дружбы народов, Белгородского государственного национального исследовательского университета и др.

Состоится работа двух секций: «Научно-методические основы оценки и регламентации природопользования. Образовательные аспекты природопользования» и «Ландшафтные и эколого-экономические аспекты обоснования устойчивого природопользования и создания особо охраняемых природных территорий».

Эксперты обсудят эколого-экономические и территориально-организационные аспекты устойчивого природопользования, использование геоинформационных систем, научное обоснование и практику создания особо охраняемых природных территорий, а также образовательные аспекты изучения, использования, изменения и охраны природной среды и др.

Итогом работы станет издание сборника научных докладов участников конференции, который будет размещен в Электронной библиотеке БГУ.

Организатором мероприятия выступает факультет географии и геоинформатики БГУ.