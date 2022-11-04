Официальная делегация аймака Булган (Монголия) во главе с губернатором Б. Ариун-Эрдэнэ 4 ноября 2022 года посетила СЭЗ «Могилев».

Как сообщает сайт СЭЗ, члены монгольской делегации изучили экономический и инвестиционный потенциал Могилевской области и СЭЗ «Могилев», рассмотрели особенности применения специального правового режима в СЭЗ, а также ознакомились с проектами, реализуемыми в СЭЗ «Могилев», оценили экспортный потенциал компаний-резидентов.

Вниманию монгольской делегации также были представлены взаимовыгодные направления белорусско-монгольского партнерства, вопросы расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества и инвестиционные предложения, отличающиеся высокой степенью прединвестиционной готовности.

В состав монгольской делегации входили представители сельского хозяйства, культуры, специалисты по снабжению и продовольствию, главы сомонов и предприниматели.