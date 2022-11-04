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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ МОНГОЛИИ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ СЭЗ «МОГИЛЕВ»
11:05 08.11.2022
Официальная делегация аймака Булган (Монголия) во главе с губернатором Б. Ариун-Эрдэнэ 4 ноября 2022 года посетила СЭЗ «Могилев».
Как сообщает сайт СЭЗ, члены монгольской делегации изучили экономический и инвестиционный потенциал Могилевской области и СЭЗ «Могилев», рассмотрели особенности применения специального правового режима в СЭЗ, а также ознакомились с проектами, реализуемыми в СЭЗ «Могилев», оценили экспортный потенциал компаний-резидентов.
Вниманию монгольской делегации также были представлены взаимовыгодные направления белорусско-монгольского партнерства, вопросы расширения инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества и инвестиционные предложения, отличающиеся высокой степенью прединвестиционной готовности.
В состав монгольской делегации входили представители сельского хозяйства, культуры, специалисты по снабжению и продовольствию, главы сомонов и предприниматели.
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