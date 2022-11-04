Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе и Судану на 1,7 млн рублей. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 753 от 3 ноября 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Кубе будет оказана гумпомощь в виде медицинских препаратов (мази, порошки, шприцы и т.д.).

Для Судана гумпомощь включает продукты питания (мясные консервы, мука), непродовольственные товары (одеяла), дизель-генератор, три бензиновых насосных установок и различные медикаменты.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.