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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВИЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В ТУРЦИИ
09:19 08.11.2022
В рамках международной выставки MUSAID EXPO-2022 в Стамбуле 5 ноября 2022 года состоялся турецко-белорусский инвестиционный форум.
Как сообщает сайт парка «Великий камень», на мероприятии обсуждались актуальные вопросы привлечения инвестиций в Беларусь и возможности роста деловой активности в текущих условиях.
В частности, в рамках панельных дискуссий состоялось обсуждение льготных условий ведения бизнеса, получения государственной поддержки бизнеса, развития инфраструктуры и финансирования инвестиционных проектов состоялось в ходе.
Руководство администрации и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» представило основные преимущества реализации инвестиционных проектов на территории парка «Великий камень», развития рынка коммерческой недвижимости в Беларуси и конкурентные преимущества аренды недвижимости на территории парка.
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