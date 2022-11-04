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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВИЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В ТУРЦИИ


09:19 08.11.2022

В рамках международной выставки MUSAID EXPO-2022 в Стамбуле 5 ноября 2022 года состоялся турецко-белорусский инвестиционный форум.

Как сообщает сайт парка «Великий камень», на мероприятии обсуждались актуальные вопросы привлечения инвестиций в Беларусь и возможности роста деловой активности в текущих условиях.

В частности, в рамках панельных дискуссий состоялось обсуждение льготных условий ведения бизнеса, получения государственной поддержки бизнеса, развития инфраструктуры и финансирования инвестиционных проектов состоялось в ходе.

Руководство администрации и СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» представило основные преимущества реализации инвестиционных проектов на территории парка «Великий камень», развития рынка коммерческой недвижимости в Беларуси и конкурентные преимущества аренды недвижимости на территории парка.
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