Коллективный стенд холдинга «Белфармпром» представлен на Международной выставке медицинских инноваций Medinex-2022», которая проходит с 3 по 5 ноября 2022 года в Баку.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на стенде холдинга представлены как уже известные препараты, так и новинки последних лет.

В рамках выставки специалисты проводят встречи с действующими партнерами по вопросам расширения поставляемых белорусских лекпрепаратов.

В частности, состоялась встреча с представителями R-pharm. Делегация холдинга ознакомилась с производственными площадками предприятия. Стороны обсудили вопросы перспективного сотрудничества, а также провели переговоры по вопросам совместной кооперации.