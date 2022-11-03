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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «БЕЛФАРМПРОМ» ПРЕДСТАВЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ МЕДИННОВАЦИЙ В БАКУ
11:55 04.11.2022
Коллективный стенд холдинга «Белфармпром» представлен на Международной выставке медицинских инноваций Medinex-2022», которая проходит с 3 по 5 ноября 2022 года в Баку.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, на стенде холдинга представлены как уже известные препараты, так и новинки последних лет.
В рамках выставки специалисты проводят встречи с действующими партнерами по вопросам расширения поставляемых белорусских лекпрепаратов.
В частности, состоялась встреча с представителями R-pharm. Делегация холдинга ознакомилась с производственными площадками предприятия. Стороны обсудили вопросы перспективного сотрудничества, а также провели переговоры по вопросам совместной кооперации.
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