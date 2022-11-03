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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМСЕЛЬМАШ ГОТОВ К ДАЛЬНЕЙШИМ ПОСТАВКАМ СВОЕЙ ТЕХНИКИ В МОНГОЛИЮ
10:32 04.11.2022
ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга готово к дальнейшим поставкам своей техники в Монголию. Это было отмечено во время визита на предприятие делегации аймака Булган (Монголия) во главе с губернатором Батбаярыном Ариун-Эрдэнэ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в состав монгольской делегации вошли представители государственной власти и местные предприниматели. Целью визита делегации стало желание вживую ознакомиться со всем модельным рядом комбайнов GOMSELMASH.
Во время экскурсии определились модели, которым монгольская делегация уделила больше своего внимания, – это зерноуборочные комбайны GS5, GS812 и картофелеуборочные комбайны.
Следует отметить, что, помимо комбайнов GS5, в Монголию ранее были поставлены и зерноуборочные комбайны GS812.
По итогам переговоров был намечен план действий ОАО «Гомсельмаш» и монгольской стороны по согласованию условий дальнейших поставок техники в страну.
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