МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЭКСПОЗИЦИЯ MADE IN BELARUS ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В КАЗАХСТАНЕ

09:19 04.11.2022 Экспозиция Made in Belarus представлена на крупнейшей в Центральной Азии специализированной продовольственной выставке FoodExpo Qazaqstan-2022, которая проходит 2-4 ноября в Алматы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, выставка объединяет лидеров пищевой промышленности, презентующих лучшие образцы и новинки – от производственных линий и оборудования до широкого ассортимента продуктов питания и напитков. В белорусской экспозиции принимают участие шесть белорусских производителей мясной, молочной продукции, изделий из птицы: ОАО «Гродненский мясокомбинат», холдинг «Могилевский мясокомбинат», ООО «Велес-Мит», ОАО «Солигорская птицефабрика», государственное предприятие «Молочный гостинец» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Белорусские участники презентуют гостям выставки и потенциальным партнерам натуральные мясные изделия и колбасы, деликатесы премиум-класса, сельскохозяйственные и экопродукты, премиальные линейки молочной продукции, которые характеризуются изысканным вкусом и высоким качеством. В рамках выставки пройдут сопутствующие мероприятия с возможностью установить деловые контакты. Организатор экспозиции Made in Belarus – выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.