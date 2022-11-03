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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОЗИЦИЯ MADE IN BELARUS ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В КАЗАХСТАНЕ
09:19 04.11.2022
Экспозиция Made in Belarus представлена на крупнейшей в Центральной Азии специализированной продовольственной выставке FoodExpo Qazaqstan-2022, которая проходит 2-4 ноября в Алматы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, выставка объединяет лидеров пищевой промышленности, презентующих лучшие образцы и новинки – от производственных линий и оборудования до широкого ассортимента продуктов питания и напитков.
В белорусской экспозиции принимают участие шесть белорусских производителей мясной, молочной продукции, изделий из птицы: ОАО «Гродненский мясокомбинат», холдинг «Могилевский мясокомбинат», ООО «Велес-Мит», ОАО «Солигорская птицефабрика», государственное предприятие «Молочный гостинец» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
Белорусские участники презентуют гостям выставки и потенциальным партнерам натуральные мясные изделия и колбасы, деликатесы премиум-класса, сельскохозяйственные и экопродукты, премиальные линейки молочной продукции, которые характеризуются изысканным вкусом и высоким качеством.
В рамках выставки пройдут сопутствующие мероприятия с возможностью установить деловые контакты.
Организатор экспозиции Made in Belarus – выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.
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