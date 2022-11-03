Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Стамбульская товарная биржа (İstanbul Ticaret Borsası, İSTİB) намерены объединить усилия с целью наращивания объемов взаимной торговли Беларуси и Турции, при этом основной акцент планируется сделать на продукции сельского хозяйства и деревообрабатывающей промышленности, спрос на которую стабильно высокий в обеих странах.

Переговоры о сотрудничестве белорусской и турецкой бирж состоялись в рамках визита делегации БУТБ в Стамбул для участия в Международной многоотраслевой выставке MUSIAD EXPO.

В ходе обсуждения перспективных направлений межбиржевого взаимодействия заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич обратила внимание на необходимость активного информирования представителей турецкого делового сообщества о возможностях и преимуществах применения механизма биржевых торгов как альтернативного варианта ведения бизнеса в Республике Беларусь. По мнению Ирины Наркевич, недостаток информации является одним из основных факторов, сдерживающих динамичное развитие биржевой торговли Беларуси и Турции.

«Рынок Турции очень интересен для нас как с точки зрения сбыта товаров белорусского производства, так и импорта продукции, востребованной в Беларуси. Биржевая площадка — эффективный инструмент по установлению прямых контактов между производителями и потребителями двух стран, что позволит организовать регулярную торговлю такими высоколиквидными товарными позициями, как пиломатериалы и молокопродукты. Тем более что турецкие компании уже покупают эту продукцию на нашей торговой платформе, пусть и в небольших количествах. Поэтому считаю, что задача номер один на ближайшую перспективу — это активная информационная работа с турецким бизнесом, причем как с крупными компаниями, так и МСП. Разумеется, в этом вопросе мы рассчитываем на поддержку и содействие со стороны Стамбульской биржи, членами которой являются более 10 тысяч турецких предприятий. Для многих из них биржа могла бы стать окном на рынок Беларуси и стран Евразийского экономического союза», — уверена заместитель председателя правления БУТБ.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, предложение белорусской стороны было полностью поддержано вице-президентом İSTİB Ильханом Коюнсевеном, который выразил готовность информировать зарегистрированные на Стамбульской бирже турецкие компании о возможностях работы через белорусскую биржевую площадку, а также перенаправлять на БУТБ коммерческие запросы от турецких субъектов хозяйствования, заинтересованных в закупке или реализации товаров в Республике Беларусь.