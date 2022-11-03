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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГКНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 100 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА ВЫСТАВКЕ В СТАМБУЛЕ


15:47 03.11.2022

Государственный комитет по науке и технологиям представляет более 100 разработок на Международной многоотраслевой выставке MUSIAD EXPO, которая проходит в Стамбуле.

Мероприятие проводится раз в два года Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турецкой Республики при поддержке турецкого правительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, посетителям презентуется 109 разработок белорусских ученых из 23 научных и научно-производственных организаций Национальной академии наук Беларуси, учреждений Министерства образования и организаций Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром».

В числе представленных разработок – автоматизированная система регистрации сварочных процессов Белорусско-российского университета, лазерные кристаллы Белорусского национального технического университета. Полученные кристаллы являются одними из лучших аналогов природных материалов в мире.

Также демонстрируются разработки Института мясо-молочной промышленности­ – сухие бактериальные закваски для промышленного производства различной молочной продукции и продукт молочный сухой с пониженным содержанием белка для людей, страдающих таким заболеванием, как фенилкетонурия.

Белорусский государственный технологический университет представил кальций-фосфатные керамические изделия, полученные методом 3D-печати, для замещения дефектов костной ткани, краниопластики. Керамические массы для 3D-печати не требуют связующих веществ. Изделия имеют более низкую себестоимость за счет рационального подбора состава сырьевой смеси и температурно-временных режимов обжига.

Презентованы противоопухолевое средство «Проспиделонг», фармацевтические субстанции и оригинальное лекарственное средство противоопухолевого действия «Цисплацел». «Проспиделонг» предназначен для лечения больных раком желудка с диссеминированным поражением брюшины, обладает местным пролонгированным противоопухолевым действием, повышает эффективность лечения. У препарата нет мировых аналогов ни по составу, ни по способу применения. Все субстанции разработаны Белорусским государственным университетом и имеют стоимость гораздо ниже импортных аналогов.
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