МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЖД ОБСУЖДАЕТ С ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «ДЕЛО» СОЗДАНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ В БЕЛАРУСИ

12:09 03.11.2022 Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и делегация Группы компаний «Дело» во главе с председателем Совета директоров Группы Сергей Шишкарев обсудили перспективы развития терминальной транспортно-логистической сети на территории Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на состоявшейся в Минске встрече стороны также обсудили существующие проекты и дальнейшие направления сотрудничества по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом, в том числе с участием морских портов Российской Федерации.