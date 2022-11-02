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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД ОБСУЖДАЕТ С ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «ДЕЛО» СОЗДАНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ В БЕЛАРУСИ


12:09 03.11.2022

Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов и делегация Группы компаний «Дело» во главе с председателем Совета директоров Группы Сергей Шишкарев обсудили перспективы развития терминальной транспортно-логистической сети на территории Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на состоявшейся в Минске встрече стороны также обсудили существующие проекты и дальнейшие направления сотрудничества по организации перевозок грузов железнодорожным транспортом, в том числе с участием морских портов Российской Федерации.
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