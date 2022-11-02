Предприятия ВПК Беларуси – ГВТУП «Белспецвнештехника», ОАО 558 Авиационный ремонтный завод» и «АГАТ – системы управления» – управляющей компанией холдинга «Геоинформационные системы управления» - принимают участие в 9-й Международной выставке вооружений и военной техники и форуме INDO DEFENCE EXPO & FORUM 2022, которые проходят 2-5 ноября 2022 года в Джакарте (Индонезия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, представители ГВТУП «Белспецвнештехника» проводят встречи и переговоры с высокопоставленными должностными лицами оборонных и оборонно-промышленных ведомств ряда иностранных государств, прибывших на представительный оружейный форум.

Главные темы переговоров на выставке – укрепление международного военно-технического и военно-экономического сотрудничества и перспективы их дальнейшего развития по различным направлениям.