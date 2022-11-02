12-е заседание рабочей группы по сотрудничеству между Беларусью и Ростовской областью Российской Федерации прошло 2 ноября 2022 г. в Минске.

Председательствовали на нем с белорусской стороны глава Госстандарта Валентин Татарицкий, с российской – глава Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, на заседании был отмечен положительный темп двухстороннего торгово-экономического сотрудничества. Так, в 2021 г. взаимный товарооборот составил 578,4 млн долларов при сопоставимом росте поставок из Ростовской области и из Беларуси, и по сравнению с 2020 г. вырос практически на 48%. Эта положительная динамика сохраняется и в текущем году, несмотря на внешние вызовы.

Стороны высказали намерения укреплять сотрудничество и далее, отметив, что резервы существуют. Ярким подтверждением этого стало то, что наряду с достигнутыми результатами сотрудничества в сфере промышленности, сельскохозяйственного комплекса, строительства, а также по линии торгово-промышленных палат представители белорусской и ростовской сторон озвучивали и новые конкретные предложения для его развития.

Комментируя состоявшееся мероприятие, Валентин Татарицкий отметил, что основой ведения двухсторонних диалогов между Беларусью и Ростовской областью является работа на опережение и прогнозный подход.

Делегация Ростовской области находится с официальным визитом в Беларуси 1-3 ноября 2022 г.