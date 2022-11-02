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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ ПРОДУКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В СТАМБУЛЕ
09:18 03.11.2022
Предприятия концерна «Белгоспищепром» участвуют в Международной выставке MUSIAD EXPO, которая проходит в Стамбуле 2-5 ноября 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в эти дни жители и гости одного из крупнейших турецких городов могут попробовать продукты белорусского производства. На стенде концерна широко представлены кондитерские изделия, а также снеки, игристое вино и алкогольная продукция 9 ведущих предприятий концерна. В составе белорусской делегации в мероприятиях, включая проходящий в эти же дни белорусско-турецкий деловой инвестиционный форум, принимают участие руководители СП ОАО «Спартак» и СОАО «Коммунарка».
Ежедневно проводятся дегустации различных видов шоколада с орехами, нугой, фруктовыми начинками и карамелью, жевательного мармелада и желейных конфет с жидким центром, зефира с начинками и посыпками, белорусского крем-меда, новых видов конфет и глазированных вафель, чипсов и снеков. В ходе выставки проводятся переговоры с партнерами ожидается подписание соглашений на поставку кондитерской продукции.
Выставка проводится в 8 больших павильонах выставочного комплекса Tuyap Fair Convention and Congress Center. Основными разделами её являются пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, машиностроение и автомобилестроение, станкостроение, металлургия, нефтехимическая промышленность, фармацевтика и здравоохранение, сфера услуг, туризм, недвижимость, потребительские товары, мебель, энергетика, логистика, информационные технологии, текстильная, швейная и обувная промышленности, кожгалантерея.
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