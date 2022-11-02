Премьер-министр Роман Головченко обозначил приоритеты Беларуси во время заседания Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Приоритеты Беларуси в ШОС остаются неизменными и находятся в полном согласовании с главным документом организации - Хартией ШОС. Наша страна также полностью разделяет подходы, зафиксированные в Самаркандской декларации Совета глав государств. Выступаем за обеспечение региональной стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития, дальнейшее совершенствование практического сотрудничества, углубление гуманитарного диалога", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Отдельно он остановился на актуальных вопросах, которые созвучны с приоритетами развития ШОС.

"Первое - это региональная и международная безопасность. Беларусь всемерно поддерживает усилия ШОС, направленные на обеспечение мира и устойчивого развития как в азиатском регионе, так и в более широком международном формате. На фоне попыток отдельных блоков и государств вбить клин в отношения между странами ШОС считаем необходимым усилить координацию действий организации с региональными организациями в Евразии - ОДКБ и ЕАЭС - для обеспечения стабильности в регионе с учетом новых вызовов и угроз", - отметил премьер-министр.

Второе - экономическое сотрудничество.

"Беларусь - страна с открытой экономикой и глубоко заинтересована в развитии торгово-экономического сотрудничества со странами ШОС - крупнейшей в мире региональной организации. В январе - августе текущего года наш товарооборот со странами ШОС составил около $33 млрд - по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост почти 12%. На торговлю со странами ШОС в этом же периоде пришлось 70% от всего объема внешней торговли Беларуси в мире. Мы считаем, что достигнутые показатели - далеко не предел", - уверен глава белорусского правительства.

Белорусская сторона приветствует подписание в Самарканде дорожной карты по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств - членов ШОС.

"Для нас также представляет интерес участие Беларуси в межбанковском объединении ШОС, развитие расчетного, банковского бизнеса, осуществление валютно-обменных операций с банками объединения, развитие страхового сектора пространства ШОС", - добавил Роман Головченко.

"Обладая развитым агропромышленным комплексом, Беларусь не только обеспечивает себя продовольствием, но и активно поставляет за рубеж продукцию и сырье. В условиях необходимости обеспечения продовольственной безопасности мы готовы к расширению совместной работы по поставкам высококачественной сельскохозяйственной продукции. Беларусь готова предложить странам организации широкую линейку как продуктов питания, так и удобрений для расширения производства", - обратил внимание премьер-министр.

Третье - сотрудничество в энергетической сфере.

"Нынешнее расширение ШОС, на наш взгляд, показывает колоссальные возможности организации по развитию энергетического взаимодействия. Считаем важным объединение усилий на данном треке и активизацию контактов в рамках энергетического клуба ШОС", - акцентировал Роман Головченко.

Четвертое - взаимодействие в информационной сфере. "Выступаем за укрепление сотрудничества в области цифрового развития, расширение электронной коммерции, стимулирование создания национальных павильонов на крупнейших электронных площадках стран ШОС, организацию обмена электронными документами. Считаем важным развитие взаимодействия на базе пилотных регионов, индустриальных кластеров и IT-парков стран ШОС по таким направлениям, как цифровая экономика и торговля, искусственный интеллект, большие данные, электронное правительство. Белорусский Парк высоких технологий готов принять активное участие в разработке соответствующего программного обеспечения и делиться необходимым опытом", - резюмировал глава белорусского правительства.