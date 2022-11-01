Министерство иностранных дел Латвии приняло решение прекратить действие межправительственного соглашения между Беларусью и Латвийской Республики о содействии осуществлении и защиты инвестиций.

Как сообщает Минэкономики, соглашение прекратит свое действие 18 октября 2023 года, но положения документа будут оставаться в силе в течение 20 лет (до 2043 года). Эта норма распространяется на инвестиции, которые сделаны до 18 октября 2023 года. По истечении указанного двадцатилетнего срока к этим инвестициям, помимо норм национального законодательства, будут применяться нормы общего международного права (минимальные стандарты защиты согласно обычному международному праву).

По данным Белстата, Латвия в 1 полугодии 2022 инвестировала в Беларусь 29,9 млн долларов, Беларусь, в свою очередь – 3,7 млн долл.