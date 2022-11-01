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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛАТВИЯ РАСТОРГАЕТ СОГЛАШЕНИЕ С БЕЛАРУСЬЮ О ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ
09:06 02.11.2022
Министерство иностранных дел Латвии приняло решение прекратить действие межправительственного соглашения между Беларусью и Латвийской Республики о содействии осуществлении и защиты инвестиций.
Как сообщает Минэкономики, соглашение прекратит свое действие 18 октября 2023 года, но положения документа будут оставаться в силе в течение 20 лет (до 2043 года). Эта норма распространяется на инвестиции, которые сделаны до 18 октября 2023 года. По истечении указанного двадцатилетнего срока к этим инвестициям, помимо норм национального законодательства, будут применяться нормы общего международного права (минимальные стандарты защиты согласно обычному международному праву).
По данным Белстата, Латвия в 1 полугодии 2022 инвестировала в Беларусь 29,9 млн долларов, Беларусь, в свою очередь – 3,7 млн долл.
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