Тема качественной подготовки кадров для атомной энергетики Беларуси стала ключевым вопросом визита представителей Госкорпорации «Росатом» в республику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе российской компании, в состав российской делегации вошли специалисты Технической и Корпоративной академий Росатома, сотрудники концерна «Росэнергоатом».

Участники делегации ознакомились с материальной базой Учебно-тренировочного центра Белорусской АЭС: полномасштабным тренажером центрального пульта управления и кабинетами подготовки оперативного персонала с локальными тренажерами различных систем. В ходе мероприятия стороны рассмотрели возможности реализации дальнейшего сотрудничества в области подготовки кадров и обмена опытом инструкторского персонала.

Обсуждение вопросов развития кадрового потенциала в интересах атомной отрасли Беларуси было продолжено в рамках совещания в Министерстве энергетики страны. В рабочей встрече приняли участие руководители министерства, управляющей компании Белэнерго, БелАЭС, ведущих белорусских вузов.

Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк поблагодарил представителей российской стороны за поддержку в вопросах развития атомной энергетики республики и сотрудничества по широкому кругу направлений в этой сфере.

«На данном этапе одним из ключевых вопросов безопасной работы атомной станции является своевременная и качественная подготовки национальных кадров, формирование стратегии развития кадрового потенциала атомной энергетики. В этой связи российский опыт для нас очень значим. Рассчитываем на поддержку и сотрудничество в реализации этой важной задачи», - сказал Михаил Михадюк.

В ходе обсуждения направлений сотрудничества по обозначенной тематике руководитель российской делегации, директор департамента подготовки персонала концерна «Росэнергоатом» Григорий Хахулин поддержал предложения белорусских коллег в части постановки системы подготовки кадров Белорусской АЭС на базе учебно-тренировочного центра.

«Для формировании сбалансированной системы и программ подготовки оперативного персонала и руководящих должностей целесообразно предварительно провести анализ возможностей и документации станции с целью выработки рекомендаций. В связи с этим поддерживаю идею с проведением партнерского аудита и, исходя из его результатов, определения первоочередных шагов и подходов к дальнейшей работе по формированию системного подходу к обучению. В этой части у Концерна имеется большой опыт, и мы готовы весьма оперативно включиться в эту работу», - сказал он.

По итогам совещания принято решение о формировании совместной координационной группы для реализации намеченных задач.