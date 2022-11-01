|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
15:29 01.11.2022
Состоялись переговоры с министром строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Российской Федерации Юрием Сильвестровым. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства архитектуры и строительства Беларуси.
Согласно информации, определены направления для дальнейшего сотрудничества: реализация проектов в сфере проектирования и строительства объектов промышленной и социальной инфраструктуры в Ростовской области; использование потенциала по сотрудничеству в области разработки градостроительной документации различного уровня; разработка любых концепций и эскизных проектов зданий.
Кроме того, планируется разработка проектов по ландшафтной архитектуре, а также различного функционального назначения и территории застройки, в том числе с применением 3D-визуализации и многое др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.11.2022
Курсы в банках
на 01.11.2022
Конвертация в банках
на 01.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте