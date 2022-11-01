Состоялись переговоры с министром строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Российской Федерации Юрием Сильвестровым. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства архитектуры и строительства Беларуси.

Согласно информации, определены направления для дальнейшего сотрудничества: реализация проектов в сфере проектирования и строительства объектов промышленной и социальной инфраструктуры в Ростовской области; использование потенциала по сотрудничеству в области разработки градостроительной документации различного уровня; разработка любых концепций и эскизных проектов зданий.

Кроме того, планируется разработка проектов по ландшафтной архитектуре, а также различного функционального назначения и территории застройки, в том числе с применением 3D-визуализации и многое др.