Метростроители Алматы посетили строящиеся объекты третьей линии Минской подземки и отметили высокий профессиональный уровень белорусских строителей и проектировщиков. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Во время посещения УП «Минскметрострой» стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, а также технику и технологии, организацию труда, взаимодействие структурных подразделений и обучение персонала.

Метростроители Алматы заинтересованы в квалифицированных специалистах и опытных управленцах для развития своего метрополитена. Им интересен опыт белорусских коллег в целом и применяемые технологии крепления грунта в котлованах при запуске ТПМК, в частности.

Стоит отметить, что метрополитену Алматы 10 лет. Первая и единственная ветка имеет протяженность 13,4 км и насчитывает 11 станций. Для почти двухмиллионного города этого, конечно, недостаточно. Отсюда внимание к работе белорусских коллег и заинтересованность в сотрудничестве.