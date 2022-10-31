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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МЕТРОСТРОИТЕЛИ АЛМАТЫ ОТМЕТИТИЛИ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЕЛОРУССКИХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
13:03 01.11.2022
Метростроители Алматы посетили строящиеся объекты третьей линии Минской подземки и отметили высокий профессиональный уровень белорусских строителей и проектировщиков. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
Во время посещения УП «Минскметрострой» стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, а также технику и технологии, организацию труда, взаимодействие структурных подразделений и обучение персонала.
Метростроители Алматы заинтересованы в квалифицированных специалистах и опытных управленцах для развития своего метрополитена. Им интересен опыт белорусских коллег в целом и применяемые технологии крепления грунта в котлованах при запуске ТПМК, в частности.
Стоит отметить, что метрополитену Алматы 10 лет. Первая и единственная ветка имеет протяженность 13,4 км и насчитывает 11 станций. Для почти двухмиллионного города этого, конечно, недостаточно. Отсюда внимание к работе белорусских коллег и заинтересованность в сотрудничестве.
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