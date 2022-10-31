Четырехдневный белорусско-российский семинар-конференция «Углеродные наноструктуры, тонкие пленки и композиты: синтез, физико-химические свойства и применения» откроется 2 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками конференции станут более 50 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов из Беларуси и России. Это представители БГУ, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Национального исследовательского Томского государственного университета, Сибирского отделения РАН, Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Сколковского Института науки и технологий и др.

Эксперты представят доклады по семи направлениям. В частности, будут рассмотрены электромагнитные свойства углеродных наноструктур, гибридные нано-композиционные материалы, современные образовательные технологии в области материаловедения и нанотехнологий и др.

Кроме того, на конференции предусмотрена демонстрация постерных докладов. Это популярная форма представления научных результатов через иллюстрации и поясняющего к ним текста. Подобным образом участникам расскажут о влиянии внешнего магнитного поля на диэлектрическую проницаемость магнитных жидкостей, моделировании эффектов нейтронзахватной терапии с препаратами бора и гадолиния, исследованиях металло-углеродных наноструктур ядерно-физическими методами и др.

Итогом работы семинара станет публикация сборника научных докладов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ.

Организаторами конференции выступают физический факультет, Институт ядерных проблем БГУ и Национальный исследовательский Томский государственный университет.