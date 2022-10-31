МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ УЧЕБНО-БОЕВЫЕ ЦЕНТРЫ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

09:01 01.11.2022 Одобрен проект соглашения с Российской Федерацией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил. Соответствующий указ № 387 Лукашенко подписал 31 октября, сообщает его пресс-служба. «Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров», - говорится в комментарии. Министерство обороны уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.