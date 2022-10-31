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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ И КИТАЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ ЦЗЯНСИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:38 31.10.2022
Договоренности о сотрудничестве скрепили подписями в онлайн формате глава Витебщины Александр Субботин и губернатор провинции Цзянси E Цзяньчун.
Как сообщает сайт Витебского облисполкома, стороны планируют развивать всестороннее сотрудничество и контакты в сферах торговли, экономики, науки, техники, образования, спорта, здравоохранения и в других областях.
«Мы высоко оцениваем уровень взаимоотношений между нашими регионами, направленный на повышение благосостояния населения и развития экономики. С момента установления отношений делового сотрудничества с правительством провинции Цзянси мы успешно провели конференции по вопросам профессионального образования и подготовки инженерно-технического персонала, обменялись опытом по борьбе с короновирусной инфекцией», - сказал Александр Субботин.
По его словам, в город Наньчань начали регулярно курсировать контейнерные поезда, в формировании которых принимала участие логистическая компания из Орши. Город Наньчань установил партнерские связи с городом Оршей, а город Фучжоу – с Полоцком.
«Безусловно, пандемия оказала негативное влияние на вопросы активизации нашего межрегионального сотрудничества. Для нас сегодня крайне важно не только возобновить контакты, но и выйти на новый уровень отношений. Также мы готовы продолжить сотрудничество в режиме онлайн и заинтересованы в организации встречи, в ходе которой можно представить наши ведущие предприятия, их разработки и технологии, которые могут быть интересны для каждой стороны. Данные встречи могут иметь целевой характер и быть посвящены вопросам развития сельского хозяйства, машиностроения, научных парков и разработок университетов», - отметил Александр Субботин.
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