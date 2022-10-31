Беларусь и Казахстан планируют реализовать несколько проектов в строительной сфере. Об этом сообщает Telegram-канал Минстройархитектуры Беларуси.

"Обсуждаются проекты в области строительства. Среди них есть симметричные - строительство белорусского квартала в Астане и казахского квартала в Минске. Мы уже разработали проект дорожной карты по данному вопросу, планируем его согласовать. На данной стадии в планах определить земельные участки и концепцию, привлечь государственных застройщиков. А уже после этого приступим к практической реализации проекта", - сказал первый заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец.

Еще один проект - совместное производство керамической плитки.

"В Казахстане очень много полезных ископаемых. Грех не воспользоваться тем, что есть такие ресурсы. Планируем создать производство с привлечением белорусских специалистов и технологий. Пока мы изучаем сырьевую базу, потом проведем лабораторные испытания, подготовим бизнес-план", - отметил Олег Швец.