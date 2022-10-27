Более 306 тысяч граждан Евросоюза посетили Беларусь без виз. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

«С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 306 388 иностранцев: 197 800 граждан Литвы, 22 479 неграждан и 73 151 гражданин Латвии, а также 12 958 граждан Польши», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за выходные в безвизовом порядке в нашу страну въехало 5819 иностранцев: 946 неграждан и 282 негражданина Латвии, 4184 гражданина Литвы и 407 граждан Польши.