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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СВЫШЕ 306 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН ЕВРОСОЮЗА ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
12:33 31.10.2022
Более 306 тысяч граждан Евросоюза посетили Беларусь без виз. Об этом сообщил Госпогранкомитет Беларуси.
«С начала действия безвизового режима для жителей соседних стран ЕС в Беларусь проследовали 306 388 иностранцев: 197 800 граждан Литвы, 22 479 неграждан и 73 151 гражданин Латвии, а также 12 958 граждан Польши», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за выходные в безвизовом порядке в нашу страну въехало 5819 иностранцев: 946 неграждан и 282 негражданина Латвии, 4184 гражданина Литвы и 407 граждан Польши.
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