Лукашенко 31 октября анонсировал новую встречу с Путиным в ближайшее время.

"Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также упомянул интеграционные проекты с Российской Федерацией.

"Мы договорились с президентом Путиным о том, что где-то $1,5 млрд будет выделено на эти интеграционные проекты. Совместные они. России выгодно и нам. Даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их", - сказал Лукашенко.