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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО АНОНСИРОВАЛ НОВУЮ ВСТРЕЧУ С ПУТИНЫМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
11:58 31.10.2022
Лукашенко 31 октября анонсировал новую встречу с Путиным в ближайшее время.
"Это точно. Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он также упомянул интеграционные проекты с Российской Федерацией.
"Мы договорились с президентом Путиным о том, что где-то $1,5 млрд будет выделено на эти интеграционные проекты. Совместные они. России выгодно и нам. Даже больше России, чем нам. Поэтому Россия и кредитует их", - сказал Лукашенко.
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