Обмен аналитическими данными о ценах на биржевом и внебиржевом товарных рынках, а также сотрудничество в области биржевой логистики стали двумя основными вопросами на повестке переговоров между представителями Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) и Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (СПбМТСБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, обсуждение приоритетных направлений межбиржевого взаимодействия состоялось в Минске в рамках визита делегации СПБМТСБ в Беларусь 26-27 октября 2022 г.

В частности, предлагается организовать взаимный доступ к актуальной информации о ценах на ключевые товарные позиции, представленные на БУТБ и СПбМТСБ, в том числе на черные и цветные металлы, лесоматериалы, нефтепродукты и энергоносители. Полученные таким образом ценовые данные после соответствующей обработки могут быть использованы информационными службами обеих бирж для подготовки аналитических отчетов и справок, а также войти в состав информационных продуктов, предназначенных для распространения среди участников биржевых торгов. Более того, в перспективе не исключена возможность реализации совместного проекта по созданию в рамках Союзного государства Беларуси и России единого агентства биржевой информации, которое бы агрегировало данные по итогам торгов на белорусской и российской биржевых площадках, снабжая участников рынка достоверными сведениями о динамике котировок по наиболее востребованным категориям товаров.

«Важную роль здесь играет показатель репрезентативности данных, поэтому целесообразно наладить обмен ценовой информацией по товарам, имеющим существенную долю биржевой реализации. Например, в Республике Беларусь это черные металлы и изделия из них. Около 20% их совокупного оборота по стране приходится на биржевые торги. Еще более высокий уровень репрезентативности характерен для биржевых котировок на шроты масличных культур, а также круглые лесоматериалы и пилопродукцию. В случае СПбМТСБ это, естественно, нефтепродукты, нефтехимия и энергоносители», - отметил в ходе переговоров с российскими коллегами заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило, курирующий деятельность аналитического подразделения белорусской биржи.

Что касается логистики и перевозок, то главная цель взаимодействия БУТБ и СПбМТСБ в этой области — обеспечить своевременную гарантированную поставку биржевого товара покупателю с минимальными затратами для обеих сторон сделки. В этой связи рассматривается возможность совместного использования участниками торгов БУТБ и СПбМТСБ логистической и информационной инфраструктуры холдинга «Российские железные дороги», с которым СПбМТСБ поддерживает тесные партнерские отношения. При этом за основу может быть взята схема поставок, применяемая на СПбМТСБ при торговле нефтепродуктами. Она предполагает наличие так называемых «операторов товарных поставок», которые ведут учет и контролируют исполнение сделок по итогам биржевых торгов. В результате продавец получает гарантии доставки товара, а покупатель может в режиме реального времени отслеживать местонахождение приобретенной на бирже продукции на всех этапах ее перевозки.