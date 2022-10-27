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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНТРАКТЫ ПОЧТИ НА $25 МЛН ПОДПИСАНЫ ПО ИТОГАМ ВИЗИТА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА БЕЛАРУСИ В АСТРАХАНЬ
09:08 31.10.2022
По итогам визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Астрахань подписаны контракты почти на $25 млн.
Как сообщает пресс-служба правительства, подписан меморандум о сотрудничестве между ГУ "Администрация китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и АО "Особая экономическая зона "Лотос" Астраханской области".
Заключено также соглашение о сотрудничестве между ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" и Астраханским фондом поддержки малого и среднего предпринимательства.
Ряд документов касается поставок продукции машиностроения. В их числе - спецификация к договору купли-продажи автомобильной техники, заключенному между ООО "МАЗ-РУС" и его официальным дилером в Астраханской области - ООО "Региональный центр МАЗ Юг", на поставку автомобилей МАЗ. Также заключено соглашение о сотрудничестве между МТЗ и Министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области на поставку техники. Подписан и договор между ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" и ООО "ТД МТЗ-Ставрополь" на поставку сельскохозяйственной техники.
ООО "Санадстар" (Гомель) и ООО "Гранд Фиш" (Астрахань) в свою очередь заключили договор на поставку кормов, кормовых добавок и комбикорма всех видов, куриной, мясной, молочной продукции, продукции деревообработки и строительных материалов белорусского производства.
Будет развиваться и сотрудничество в научной сфере и в области информации. Так, утвержден план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Национальной государственной телерадиокомпанией Беларуси и ООО "Астраханский региональный канал" на 2023-2025 годы.
Подписан меморандум о сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций между Белорусским институтом системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы и Астраханским государственным университетом имени В.Н.Татищева.
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