Соглашение о программах академической мобильности 28 октября подписали БГУ и Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, соглашение детализировано прописывает процесс обмена студентами, преподавателями и учеными. Планируется, что ежегодно по пять студентов из каждого вуза смогут в течение двух семестров обучаться в вузах-партнерах. Также предусмотрена двухнедельная стажировка в рамках краткосрочной программы мобильности.

Обмен научно-педагогическими работниками предполагает проведение учебных занятий, совместных исследований, чтение лекций. Это будет содействовать развитию и укреплению двустороннего сотрудничества в области образования и науки.

До настоящего времени взаимодействие между БГУ и Финансовым университетом осуществлялось в рамках подписанного в 2020 году соглашения о сотрудничестве. За этот период студенты и преподаватели двух вузов принимали участие в научных конференциях, семинарах и круглых столах, а также организовывали онлайн-лекции.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации основан в 1919 году и является одним из ведущих и старейших российских вузов по подготовке экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, математиков, ИТ-специалистов, социологов и политологов. В структуру университета входит восемь факультетов, три учебно-научных департамента; 14 научных институтов и центров; два колледжа; лицей; Военно-учебный центр, а также 27 филиалов и др. Общее число обучающихся вуза составляет около 50 тысяч.

Финансовый университет по версии российского рейтингового агентства «РАЭКС-Аналитика» занимает 14 место среди 100 лучших вузов России, шестое место по уровню востребованности выпускников работодателями, 14 место по условиям для получения качественного образования. Также он занимает 365 место в мире в предметном рейтинге QS.