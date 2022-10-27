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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ В 2023 ГОДУ ПОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ 100 ТРАКТОРОВ В АСТРАХАНСКУЮ ОБЛАСТЬ
15:00 28.10.2022
Минский тракторный завод и Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
Согласно документу, в российский регион в 2023 году будет поставлено не менее 100 тракторов BELARUS. Продаваться они будут через Торгово-сервисный, контр, который накануне открылся в Астрахани.
Стороны также будут сотрудничать в повышении эффективности и качества материальных ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных исследований сельскохозяйственной техники.
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