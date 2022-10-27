Минский тракторный завод и Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».

Согласно документу, в российский регион в 2023 году будет поставлено не менее 100 тракторов BELARUS. Продаваться они будут через Торгово-сервисный, контр, который накануне открылся в Астрахани.

Стороны также будут сотрудничать в повышении эффективности и качества материальных ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных исследований сельскохозяйственной техники.