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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЙСКИЙ «СОЮЗДОРСТРОЙ» ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ХОЛДИНГОМ «АМКОДОР»
10:29 28.10.2022
Руководители саморегулируемой организации Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» Российской Федерации в рамках выстраивания сотрудничества по вопросам импортозамещения и изучения опыта посетили ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в ходе переговоров гостям презентовали линейку машин «АМКОДОР». С руководством холдинга также обсуждены перспективы сотрудничества. Следует отметить, что делегаты заинтересовались строительными машинами.
В настоящее время рынок Российской Федерации является основным стратегическим рынком холдинга «АМКОДОР», где успешно реализуются различные проекты в области машиностроения.
Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» объединяет 194 ведущих предприятия из Московского региона, которые работают на важнейших стройках страны, таких как: строительство автодорог «Москва – Санкт-Петербург», «Москва-Новгород-Казань», Центральной кольцевой автодороги, строительство и реконструкция жилья, строительство линий метрополитена и искусственных сооружений в Москве, строительство и реконструкция автодорог и транспортных сооружений Дальнего Востока, объектов железнодорожного, воздушного и водного транспорта.
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