Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли. Церемония подписания состоялась 26 октября 2022 г. в режиме видеоконференцсвязи в рамках рабочего визита премьер-министра Беларуси в Астраханскую область Российской Федерации.

Со стороны БУТБ подпись на документе поставила заместитель председателя правления Ирина Наркевич, а со стороны Астраханского фонда поддержки МСП — генеральный директор данной организации Ирина Азарова.

Как сообщает пресс-служба БУТБ, главная цель соглашения — содействие развитию биржевой торговли между Республикой Беларусь и Астраханской областью. В рамках достижения указанной цели планируется совместными усилиями сторон обеспечить решение целого ряда задач, основные из которых: привлечение на площадку БУТБ субъектов хозяйствования Астраханской области, заинтересованных в ведении бизнеса в Беларуси и третьих странах; активизация взаимодействия в сфере импортозамещения; создание благоприятных условий для укрепления торгово-экономических связей между белорусскими и астраханскими предпринимателями; стимулирование предпринимательской инициативы и построение новых кооперационных цепочек.

По словам Ирины Наркевич, несмотря на то что подписанное соглашение является рамочным и пока не содержит перечня конкретных мероприятий, которые позволили бы в полной мере реализовать потенциал двустороннего сотрудничества, сам факт появления такого документа можно считать первым шагом на пути к формированию белорусско-астраханского биржевого товарного рынка.

«Будем считать, что первый шаг сделан: подписан документ, четко определяющий ключевые направления сотрудничества между биржей и фондом. Поэтому теперь важно наполнить наше соглашение конкретными мероприятиями и тем самым перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость. Используя передовые технологии и инструменты биржевой торговли, мы должны построить прочный „цифровой мост“, который свяжет производителей и потребителей из Беларуси и Астраханской области. В частности, большие надежды возлагаются на небольшие частные предприятия и индивидуальных предпринимателей как наиболее активную категорию представителей бизнеса, готовую гибко адаптироваться к изменяющимся условиям и пробовать новые схемы работы. Для многих из них биржевая площадка станет хорошим подспорьем при выходе на внешние рынки и поможет свести к минимуму львиную долю рисков», - уверена заместитель председателя правления БУТБ.