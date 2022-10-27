|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БУТБ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С АСТРАХАНСКИМ ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
09:08 28.10.2022
Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства подписали соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли. Церемония подписания состоялась 26 октября 2022 г. в режиме видеоконференцсвязи в рамках рабочего визита премьер-министра Беларуси в Астраханскую область Российской Федерации.
Со стороны БУТБ подпись на документе поставила заместитель председателя правления Ирина Наркевич, а со стороны Астраханского фонда поддержки МСП — генеральный директор данной организации Ирина Азарова.
Как сообщает пресс-служба БУТБ, главная цель соглашения — содействие развитию биржевой торговли между Республикой Беларусь и Астраханской областью. В рамках достижения указанной цели планируется совместными усилиями сторон обеспечить решение целого ряда задач, основные из которых: привлечение на площадку БУТБ субъектов хозяйствования Астраханской области, заинтересованных в ведении бизнеса в Беларуси и третьих странах; активизация взаимодействия в сфере импортозамещения; создание благоприятных условий для укрепления торгово-экономических связей между белорусскими и астраханскими предпринимателями; стимулирование предпринимательской инициативы и построение новых кооперационных цепочек.
По словам Ирины Наркевич, несмотря на то что подписанное соглашение является рамочным и пока не содержит перечня конкретных мероприятий, которые позволили бы в полной мере реализовать потенциал двустороннего сотрудничества, сам факт появления такого документа можно считать первым шагом на пути к формированию белорусско-астраханского биржевого товарного рынка.
«Будем считать, что первый шаг сделан: подписан документ, четко определяющий ключевые направления сотрудничества между биржей и фондом. Поэтому теперь важно наполнить наше соглашение конкретными мероприятиями и тем самым перевести достигнутые договоренности в практическую плоскость. Используя передовые технологии и инструменты биржевой торговли, мы должны построить прочный „цифровой мост“, который свяжет производителей и потребителей из Беларуси и Астраханской области. В частности, большие надежды возлагаются на небольшие частные предприятия и индивидуальных предпринимателей как наиболее активную категорию представителей бизнеса, готовую гибко адаптироваться к изменяющимся условиям и пробовать новые схемы работы. Для многих из них биржевая площадка станет хорошим подспорьем при выходе на внешние рынки и поможет свести к минимуму львиную долю рисков», - уверена заместитель председателя правления БУТБ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2022
Курсы в банках
на 28.10.2022
Конвертация в банках
на 28.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте