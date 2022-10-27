Торгово-сервисный центр МТЗ 27 октября 2022 года открыли в Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».

Согласно информации, он занимает площадь в 10 тысяч кв.м., из которых три тысячи отведены под хранение техники. Там же оборудован участок ремонта и техобслуживания. То есть трактор можно не только купить, но и починить.

Купить можно не только трактор, но и запчасти к нему, а также продукцию других белорусских предприятий.