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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР МТЗ ОТКРЫТ В АСТРАХАНИ
18:29 27.10.2022
Торгово-сервисный центр МТЗ 27 октября 2022 года открыли в Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
Согласно информации, он занимает площадь в 10 тысяч кв.м., из которых три тысячи отведены под хранение техники. Там же оборудован участок ремонта и техобслуживания. То есть трактор можно не только купить, но и починить.
Купить можно не только трактор, но и запчасти к нему, а также продукцию других белорусских предприятий.
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