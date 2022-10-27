Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь в формате видеоконференции провел рабочую встречу с руководством города Цзинцзян (провинция Цзянсу, КНР).

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили вопрос создания Китайско-белорусского центра сельскохозяйственного развития и инноваций.

Замминистра отметил, что сотрудничество между нашей страной и Китаем носит характер стратегического партнерства, осуществляется одновременно по многим направлениям и при этом значительную часть белорусского экспорта в Китай составляют поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, которые увеличиваются из года в год.

Белорусская сторона выразила надежду, что благодаря взаимным усилиям указанный центр в городе Цзинцзян может стать демонстрацией сельскохозяйственного сотрудничества Беларуси и Китая на региональном уровне в рамках “Пояса и пути”.