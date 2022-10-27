|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ОБСУЖДАЮТ СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ЦЕНТРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИЙ
17:35 27.10.2022
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь в формате видеоконференции провел рабочую встречу с руководством города Цзинцзян (провинция Цзянсу, КНР).
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили вопрос создания Китайско-белорусского центра сельскохозяйственного развития и инноваций.
Замминистра отметил, что сотрудничество между нашей страной и Китаем носит характер стратегического партнерства, осуществляется одновременно по многим направлениям и при этом значительную часть белорусского экспорта в Китай составляют поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, которые увеличиваются из года в год.
Белорусская сторона выразила надежду, что благодаря взаимным усилиям указанный центр в городе Цзинцзян может стать демонстрацией сельскохозяйственного сотрудничества Беларуси и Китая на региональном уровне в рамках “Пояса и пути”.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2022
Курсы в банках
на 27.10.2022
Конвертация в банках
на 27.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте