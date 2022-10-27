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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И РОССИЙСКАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ЛОТОС» БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
14:41 27.10.2022
Администрация индустриального парка «Великий камень» и особая экономическая зона «Лотос» (Российская Федерация) 26 октября 2022 года подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает сайт парка, стороны будут развивать взаимодействие в области реализации и продвижения инвестиционных проектов, проводить совместные мероприятия и осуществлять информационное сотрудничество.
Особая экономическая зона «Лотос» находится в Астраханской области. Она создана для размещения промышленных производств, связанных с судостроением, машиностроением и нефтегазовым сектором, а также другими высокотехнологичными областями.
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